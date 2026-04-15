カズオ・イシグロの同名小説を映画化する『クララとお日さま』の米公開日が、2026年10月23日に決定した。米ラスベガス開催のCinemaConで発表されたもので、現地では予告編も上映されたという。ただし予告編は現時点でオンライン公開されていない。米が伝えた。 『クララとお日さま』は、孤独を癒やすために作られたAIの“人工フレンド”クララを主人公にした物語だ。クララは聡明な少女ジョシーとその母親に迎え入れられ、