アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、FC町田ゼルビアの対戦相手が決まった。東地区ではすでに、町田、ヴィッセル神戸、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール（マレーシア）の４クラブがベスト８に進出。一方、西地区は中東情勢の影響でラウンド16の開催が遅れていたため、東地区の各チームは対戦カードの確定を待つ形となっていた。町田の相手は、アル・ワフダ（UAE）対アル・