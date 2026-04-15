2022年8月に日本とフランスの二拠点生活を開始した女優の杏さんは、現在、双子である長女・次女、年子の長男を育て、そして二匹の犬を飼っている。移住後すぐに始めたInstagramやYoutubeでパリでの日常を発信し続け、多くのファンを魅了している。そして、2026年3月18日に『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）、『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）を同時販売。3月22日にパリでは初となる出版記念イベントも、チケットが即完