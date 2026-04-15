タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。開幕戦での白＆赤ミニスカ・コス姿を披露した。「開幕戦おつまりきゅんでした22号車は28→25番手でチェッカー」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦の「R’QsMOTORSPORTS」22号車の成績を報告。「赤も黄色も出ない決勝で、開幕の岡山にしてはお天気含め珍しかったですね、、、笑こんな感想が言