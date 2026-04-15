タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。開幕戦での白＆赤ミニスカ・コス姿を披露した。

「開幕戦おつまりきゅんでした 22号車は28→25番手でチェッカー」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦の「R’Qs MOTOR SPORTS」22号車の成績を報告。

「赤も黄色も出ない決勝で、開幕の岡山にしてはお天気含め珍しかったですね、、、笑 こんな感想が言えるのも自分の経験値が増えたんだなぁって思うし、今年も立たせてくれるチームに感謝です」と感謝した。

そして「次は5/3、4の富士スピードウェイ R'Qs Motor Sportsは個人サポーターをサーキットごとに引き続き募集してます 詳しくは https://rqs.jp かチームのインスタまで@rqs_motorsports」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かわいいー！」「相変わらず笑顔が可愛いかったです」「暑いなかヒリヒリジワジワする中頑張った」「可愛い」などの声が寄せられている。

安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。スーパーGTでチーム「アールキューズ AMG GT3」のレースクイーンを務めている。公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB86・W58・H86。血液型O。趣味は旅行、コスプレ。特技は早口言葉、体の柔軟性。