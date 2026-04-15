人気レースクイーンの央川かこ（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカコスチューム姿で開幕戦Vを報告した。「SUPERGT開幕戦はみごと36号車が優勝しました」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦のGT500クラス決勝レースで、担当の「auトムス」36号車の坪井翔／山下健太組（トヨタGRスープラ）が優勝したことを報告。白＆オレンジのミニスカコスチューム姿の写真などをアップし「レ