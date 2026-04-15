日産新型「エクストレイル」世界初公開にSNSで反響2026年4月14日、日産は「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを公表しました。この発表のなかで、グローバル市場における中核モデルとして、新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」が世界初公開されました。エクストレイルは2000年に初代モデルが登場し、アウトドアを愛するユーザーに向けたミドルサイズSUVとして市場を切り拓きました。タフな道