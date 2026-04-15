日産新型「エクストレイル」世界初公開にSNSで反響

2026年4月14日、日産は「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを公表しました。この発表のなかで、グローバル市場における中核モデルとして、新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」が世界初公開されました。

エクストレイルは2000年に初代モデルが登場し、アウトドアを愛するユーザーに向けたミドルサイズSUVとして市場を切り拓きました。タフな道具感と使い勝手の良さを両立したキャラクターが支持され、日産を代表する一台として成長を続けてきました。

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現行モデルとなる4代目は2022年7月に発売されました。この世代からはガソリン専用モデルを廃止し、全車に第2世代e-POWERを搭載することで完全電動化。

高剛性なプラットフォームの刷新とともに、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」が採用され、上質な走りと高い走破性が実現されています。

さらに、直近となる2025年8月にはマイナーチェンジを実施。横桟調のフロントグリルやデイタイムランニングランプが採用されたほか、国内初となるGoogle搭載の最新インフォテインメントシステムを導入。

あわせて、オフロード感を強めた新グレード「ROCK CREEK（ロッククリーク）」や、走行性能を磨き上げた「AUTECH SPORTS SPEC」が追加されるなど、商品力が大幅に強化されました。

今回公開された新型モデルは、日産の長期戦略において「コアモデル」に位置づけられる重要な存在です。2026年後半に米国市場での発売が予定されており、電動化時代にふさわしい進化を遂げています。

エクステリアは、従来のタフなイメージを継承しつつ、より洗練された意匠へと一新されました。フロントフェイスには、2026年夏に登場を控える新型「エルグランド」にも通じるシャープなデザインが取り入れられています。

グリル周辺は立体的な造形となり、精緻なパターンと先進的なLEDシグネチャーを融合。上下に分割された薄型のヘッドライトにより、ワイド感と近未来的な存在感が強調されました。

サイドビューでは、大径タイヤと抑揚のあるキャラクターラインにより、彫刻的で力強いフォルムが形作られています。リアデザインにおいては、一文字に繋がるテールランプが採用され、夜間でも一目で日産車とわかるブランドアイデンティティと視認性が両立されました。

パワートレインには、日産独自のe-POWERが継続して採用されます。発電用エンジンで電気を作り、高出力モーターで駆動する仕組みにより、電気自動車のような滑らかな加速と静粛性が提供されます。

外部からの充電を必要としない利便性は、電動化への移行期において現実的な選択肢として提示されました。

また、日産は将来的にラインナップの約9割にAIドライブ技術を搭載する計画を掲げており、新型モデルにおいてもAI技術との連携による新たな体験価値の提供が期待されます。

この新型公開を受け、SNSでは多くのユーザーが反応を示しています。

デザインについては「新型エクストレイル、なかなかにかっこいい」「現行モデルより良いと思う。この顔を待っていた」といった肯定的な意見が目立ちます。また、エルグランドとの共通性を感じさせる意匠に「近未来的で洗練されている」と評価する声も上がりました。

一方で、日本導入のタイミングを気にするユーザーからは「せめて来年早々には日本で発売してほしい」「いつも海外より導入が遅いパターンなので、今回は北米と同じタイミングで出してほしい」といった切実な要望が多く寄せられています。

また、メカニズムに関しては「モーター駆動と軽量ホイールの相性は良いはずなので、純正で軽いホイールの設定があれば嬉しい」といったこだわりを持つ声や、「PHEV（プラグインハイブリッド）の選択肢も作ってほしい」といったパワートレインの拡充を望む意見も見受けられました。

2026年後半のアメリカ市場での発売を皮切りに、日産の主力SUVがどのような進化を世界で見せるのか。日本国内への導入時期を含め、今後の動向に大きな注目が集まっています。