【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manが起用された、プーマ ジャパンの新キャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』が4月15日よりスタート。キャンペーンビジュアルが公開された。 ※メイン写真：Snow Man×“VELOCITY NITRO 4”キャンペーンビジュアル ■キャンペーンムービーの公開は、4月15日午前9時を予定 本キャンペーンでは「YOUR D