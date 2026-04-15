記事ポイント明治学院大学が誰でも参加できる生涯学習講座「明治学院プラチナカレッジ」の申し込みを受け付けています。文学、ワイン、キリスト教と芸術、文化、食とボランティアまで幅広いテーマを白金・横浜の両キャンパスで学べます。各シリーズは税込4,500円で受講でき、第4シリーズは港区在住・在勤・在学者向け特別価格も用意されています。 明治学院大学が、生涯学習講座「明治学院プラチナカレッジ」の2026年度講座の