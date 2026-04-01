知的好奇心を満たす公開講座！ 明治学院大学「明治学院プラチナカレッジ」

記事ポイント 明治学院大学が誰でも参加できる生涯学習講座「明治学院プラチナカレッジ」の申し込みを受け付けています。文学、ワイン、キリスト教と芸術、文化、食とボランティアまで幅広いテーマを白金・横浜の両キャンパスで学べます。各シリーズは税込4,500円で受講でき、第4シリーズは港区在住・在勤・在学者向け特別価格も用意されています。 明治学院大学が誰でも参加できる生涯学習講座「明治学院プラチナカレッジ」の申し込みを受け付けています。文学、ワイン、キリスト教と芸術、文化、食とボランティアまで幅広いテーマを白金・横浜の両キャンパスで学べます。各シリーズは税込4,500円で受講でき、第4シリーズは港区在住・在勤・在学者向け特別価格も用意されています。

明治学院大学が、生涯学習講座「明治学院プラチナカレッジ」の2026年度講座の申し込み受付を開始しています。

明治学院大学白金キャンパスでは4シリーズ、横浜キャンパスでは1シリーズを開講し、作家やワイン、芸術、文化、食など多彩なテーマを学べます。

明治学院プラチナカレッジは、大学の知にふれたい人や新しい視点を得たい人に向けた公開講座です。

明治学院大学「明治学院プラチナカレッジ」

講座名：明治学院プラチナカレッジ申込受付開始日：2026年4月1日会場：明治学院大学 白金キャンパス、横浜キャンパス受講料：各シリーズ 4,500円（税込）申込単位：シリーズ単位

明治学院プラチナカレッジは、どなたでも参加できる生涯学習講座です。

2026年度は知的好奇心を刺激する5つのシリーズをそろえ、学びのテーマに応じてキャンパスを選べます。

作家が、今、想うこと

シリーズ名：作家が、今、想うこと［日本ペンクラブ協力］会場：白金キャンパスコーディネータ・講師：佐藤 アヤ子（明治学院大学 名誉教授）講師：今野 敏、森 絵都、吉岡 忍内容：講師によるトーク、コーディネータと聴衆とのQ&A

作家たちの言葉に直接ふれられるシリーズです。

日本文学を代表する作家が、自作品や時代と向き合う視点を語るため、読書の楽しみを深めたい人にも向いています。

日本ワインの現在地と未来

シリーズ名：日本ワインの現在地と未来 ―栽培、醸造、法と政策をめぐって―会場：白金キャンパスコーディネータ・講師：蛯原 健介（明治学院大学 法学部教授）講師：松本 信彦、北村 秀哉主な内容：栽培、醸造、表示基準、地理的表示制度、法と政策

日本ワインを味わうだけでなく、産地や制度まで立体的に知れるシリーズです。

ワインづくりの現場と法制度の両面を学べるため、ワイン文化の広がりや課題を具体的に理解できます。

キリスト教と芸術

シリーズ名：キリスト教と芸術会場：白金キャンパスコーディネータ：永野 茂洋（明治学院 学院長）講師：篠崎 美生子、長谷川 美保、高木 麻紀子特色：第2回は明治学院チャペルでオルガニストによるレクチャーコンサートを実施

キリスト教の祈りや信仰が、文学、音楽、美術にどう表れてきたかを作品からたどれるシリーズです。

チャペルでのレクチャーコンサートもあり、知識だけでなく空間ごと味わえる体験につながります。

文化と越境

シリーズ名：文化と越境 ―文学、翻訳、伝統をめぐって―会場：白金キャンパスコーディネータ・講師：貞廣 真紀（明治学院大学 文学部教授）講師：木村 有子、イジー・ミェシーツ、ホセ・ガリード、ハビエル・ヴァルデオロ、小椋 道晃内容：チェコ、スペイン、メキシコ、アメリカの文化的往還を考察港区民特別価格：港区在住・在勤・在学者は1,500円（税込）

国境を越えて移動する文学や翻訳、伝統文化を多角的に学べるシリーズです。

研究者に加えて翻訳者や闘牛士も登壇するため、教室だけでは得にくい実感のある文化理解が広がります。

食べることと耕すこと

シリーズ名：食べることと耕すこと―人間らしく生きるためのキリスト教とボランティア学からの提案―会場：横浜キャンパスコーディネータ・講師：植木 献（明治学院大学 教養教育センター准教授）講師：猪瀬 浩平（明治学院大学 教養教育センター教授）内容：食、農、キリスト教、ボランティアの視点から現代の課題を考察

食べることと作ることを、暮らしに近いテーマとして考え直せるシリーズです。

食料品の高騰や農業人口の減少が気になる人にとって、生き方のヒントを得るきっかけになります。

明治学院プラチナカレッジは、専門家や実務家の話を通じて興味のあるテーマを深く学べる機会です。

明治学院大学のキャンパスで学ぶ時間は、新しい知識を得るだけでなく、普段の見方を広げるきっかけにもなります。

シリーズ単位で申し込めるため、関心のある分野をじっくり追いかけたい人にも選びやすい講座です。

明治学院大学「明治学院プラチナカレッジ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 明治学院プラチナカレッジは誰でも申し込めますか？

A. 明治学院プラチナカレッジは、どなたでも参加できる生涯学習講座です。

Q. 受講料はいくらですか？

A. 各シリーズの受講料は4,500円（税込）です。

第4シリーズのみ、港区在住・在勤・在学者は1,500円（税込）で受講できます。

Q. 1回だけ受講できますか？

A. 申し込みはシリーズ単位です。

1コマ単位での申し込みは受け付けていません。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 知的好奇心を満たす公開講座！ 明治学院大学「明治学院プラチナカレッジ」 appeared first on Dtimes.