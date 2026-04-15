記事ポイントユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、部屋になじみやすい新色パープルが加わります。温度センサーが室温に合わせて風量を自動調整するので、冷えすぎや暑さを感じにくく過ごせます。静音設計や表示部消灯機能、8時間タイマーを備え、リビングにも寝室にも取り入れやすい1台です。 ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、ラベンダーをイメージした新色パープルが