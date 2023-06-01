【Amazonセール：卓上ラック】 実施期間：～4月28日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて、Duonicesの卓上・机上ラックがセール価格で販売されている。期間は4月28日23時59分まで。 対象となっているのは、デスク空間を有効活用できる有孔ボード設計を採用した卓上ラック。イヤホンや鍵、小物を自由に掛けて収納できる。 なお、セール品の売り切れ、セ&#