アジアサッカー連盟(AFC)は14日、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグ(ACLE)を32チーム制に拡大することを検討していると発表した。サウジアラビアメディア『アル・シャルク・アル・アウサト』によると、増加分の出場枠は東西のAFC国別ランキングで首位に立つ日本とサウジアラビアに配分される可能性が高いという。AFCによると、32チーム制への拡大が行われた場合、リーグステージは現行の東西12チームずつから16チー