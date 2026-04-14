大輪の花を咲かせることで、「百花の王」としても知られるボタン。各地で見頃を迎えています。岡山市南区では自宅の庭で40年にわたり育てている男性がいます。 【写真を見る】40年にわたりボタンを育てる男性自宅の庭につくったボタン園を開放約400種類が鮮やかに【岡山】 手がけているのは、83歳・遠藤太郎さん けさ（14日）、開花したばかりのこちらのボタン。真っ赤な花が、鮮やかに咲き誇っています。約400種類のボタン