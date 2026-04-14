BTSが全世界16カ国版の表紙をジャックする雑誌『Rolling Stone magazine』のソロショット＆ムービーが同誌のSNSで公開され、ファンの注目を集めている。 【写真】BTS『Rolling Stone』ソロショット（7本）／BTSメンバーのオーラ溢れるムービー／インタビューダイジェスト（2本）／インタビュー全編（日本語自動翻訳字幕あり） ■BTSメンバー7人７様の眼差しで魅了 同