BTSが全世界16カ国版の表紙をジャックする雑誌『Rolling Stone magazine』のソロショット＆ムービーが同誌のSNSで公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】BTS『Rolling Stone』ソロショット（7本）／BTSメンバーのオーラ溢れるムービー／インタビューダイジェスト（2本）／インタビュー全編（日本語自動翻訳字幕あり）

■BTSメンバー7人７様の眼差しで魅了

同誌のSNSでは、インタビューの抜粋とともに、メンバーそれぞれのソロショットが公開された。

RM（アールエム）は、グレーのスーツに黒のパーカーをレイヤード。スタイルの良さが際立つ全身ショットで、柔らかな笑顔を見せている。

JIN（ジン）は、ウェットな質感の髪から端正な顔立ちをのぞかせ、ノーカラージャケットがノーブルな魅力をより引き立てる。

SUGA（シュガ）は、澄んだ眼差しでカメラを見つめるアップショット。淡いトーンの衣装が、柔らかさと透明感を際立たせている。

レザーブルゾンにウエストチェーンを合わせたスタイリッシュなJ-HOPE（ジェイホープ）。毛先をラフに散らし、躍動感あるポーズで魅せる。

JIMIN（ジミン）は、肘をついた手に頭を預け、柔らかさを帯びた眼差しでこちらを見つめる。アンニュイなムードが漂う一枚だ。

V（ヴィ）は、アップバングで美しい額をすっきりと見せ、手をカメラに伸ばして覗き込むような動きのあるショットを披露。

JUNG KOOK（ジョングク）は、手首を掴む指に軽く唇を当てたポーズで色気を漂わせるアップショット。視線はまっすぐカメラを捉えている。

さらに、同誌のYouTubeチャンネルには、約22分にわたるインタビュー動画も公開。“今”のBTSメンバーの率直な想いが語られている。

SNSでは「全員イケ散らかしてる」「ビジュ良すぎる！！」「それぞれ違う魅力でかっこいい」「インタビューもすごく充実してるし絶対手元に置いて読みたい」「早速予約しました」など、大きな反響が寄せられている。

■日本版は“BTSスペシャル号”

なお、日本版『Rolling Stone Japan』8月号スペシャル号（6月25日発売）では、US版インタビューの完全翻訳に加え、日本オリジナルの東京ドーム公演レポートやアルバムレビューなども掲載される。

■動画：BTSメンバーのオーラに圧倒される撮影ムービー

■動画：インタビューの一部動画も次々公開

■動画：BTSメンバーの22分にわたるインタビュー（日本語自動翻訳字幕あり）