西武・プリンスホテルズワールドワイドは、「福岡プリンスホテル ももち浜」を3月17日に開業した。建物は地上20階建て。客室は全室オーシャンビューの全229室。博多湾や玄界灘、福岡市内を望める。5階から16階までのスタンダードフロアは平均32平方メートルの広さを有し、一部客室はエキストラベッドを備えて最大3名で利用できる。17階から20階までのクラブフロアには2タイプのスイートルームを設置し、リトリートスイートは海を望