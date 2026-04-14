これからの気象情報です。 15日(水)午後は、各地とも傘の出番がありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月15日(水)の天気 ・上越地方 早いところでは、昼ごろから本格的に雨が降り始めるでしょう。 夕方には各地に雨雲がかかりそうです。 最高気温は19℃前後の予想です。 ・中越地方 昼ごろまでは、雲の間から