これからの気象情報です。

15日(水)午後は、各地とも傘の出番がありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月15日(水)の天気

・上越地方

早いところでは、昼ごろから本格的に雨が降り始めるでしょう。

夕方には各地に雨雲がかかりそうです。

最高気温は19℃前後の予想です。



・中越地方

昼ごろまでは、雲の間から日が差すところがあり暖かくなるでしょう。

ただ天気は下り坂で、夕方以降は雨の範囲が広がりそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼過ぎまでは晴れ間があっても、夕方以降は通り雨があるでしょう。

強い降り方ではない見込みですが、空模様の変化にご注意ください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

曇りマークのところでも、夜は雨が降る可能性があります。

最高気温は20℃前後で、今日よりやや高いところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

昼間晴れるところも、午後は次第に雲が厚くなるでしょう。

夜は所々に雨雲がかかるため、帰りが遅い方は傘があると良さそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、下越で1m、佐渡でのち1.5mの予想です。



◆週間予報

16日(木)は日差しが届きますが、少し空気がヒンヤリとするでしょう。

一方、17日(金)は各地で汗ばむ陽気になりそうです。

18日(土)はスッキリしない空模様で、雨の降る時間があるでしょう。



15日(水)午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。お出かけの際は傘をお持ちください。