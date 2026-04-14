週後半は天気・気温ともコロコロ変わりそう【これからの天気(4月14日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
15日(水)午後は、各地とも傘の出番がありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月15日(水)の天気
・上越地方
早いところでは、昼ごろから本格的に雨が降り始めるでしょう。
夕方には各地に雨雲がかかりそうです。
最高気温は19℃前後の予想です。
・中越地方
昼ごろまでは、雲の間から日が差すところがあり暖かくなるでしょう。
ただ天気は下り坂で、夕方以降は雨の範囲が広がりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎまでは晴れ間があっても、夕方以降は通り雨があるでしょう。
強い降り方ではない見込みですが、空模様の変化にご注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
曇りマークのところでも、夜は雨が降る可能性があります。
最高気温は20℃前後で、今日よりやや高いところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼間晴れるところも、午後は次第に雲が厚くなるでしょう。
夜は所々に雨雲がかかるため、帰りが遅い方は傘があると良さそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、下越で1m、佐渡でのち1.5mの予想です。
◆週間予報
16日(木)は日差しが届きますが、少し空気がヒンヤリとするでしょう。
一方、17日(金)は各地で汗ばむ陽気になりそうです。
18日(土)はスッキリしない空模様で、雨の降る時間があるでしょう。
15日(水)午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。お出かけの際は傘をお持ちください。
15日(水)午後は、各地とも傘の出番がありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月15日(水)の天気
・上越地方
早いところでは、昼ごろから本格的に雨が降り始めるでしょう。
夕方には各地に雨雲がかかりそうです。
最高気温は19℃前後の予想です。
・中越地方
昼ごろまでは、雲の間から日が差すところがあり暖かくなるでしょう。
ただ天気は下り坂で、夕方以降は雨の範囲が広がりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎまでは晴れ間があっても、夕方以降は通り雨があるでしょう。
強い降り方ではない見込みですが、空模様の変化にご注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
曇りマークのところでも、夜は雨が降る可能性があります。
最高気温は20℃前後で、今日よりやや高いところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼間晴れるところも、午後は次第に雲が厚くなるでしょう。
夜は所々に雨雲がかかるため、帰りが遅い方は傘があると良さそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、下越で1m、佐渡でのち1.5mの予想です。
◆週間予報
16日(木)は日差しが届きますが、少し空気がヒンヤリとするでしょう。
一方、17日(金)は各地で汗ばむ陽気になりそうです。
18日(土)はスッキリしない空模様で、雨の降る時間があるでしょう。
15日(水)午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。お出かけの際は傘をお持ちください。