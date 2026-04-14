14日(火)もよく晴れて夏日になったところもありました。最高気温は、阿賀町津川で25.6℃と県内で今シーズン初めて夏日になりました。そのほかも、内陸や山沿いを中心に汗ばむ陽気になりました。 さて、みなさんに大切なお知らせがあります。 じつは、今年の梅雨の時期から気象の警報などがこれまでと大きく変わります。大雨などの際に気象庁が出す注意報や警報の表現が変わります。これまでの呼び方を整理して『危険