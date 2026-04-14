【モデルプレス＝2026/04/14】ダンサーのPINKYが4月13日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の窪塚洋介や娘らとの家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳イケメン俳優の妻「美男美女すぎる」家族花見ショット公開◆PINKY、夫・窪塚洋介との仲睦まじい家族ショット公開PINKYは沖縄でのひとときを切り取った家族写真を投稿。夫の窪塚と肩を寄せ合い、子どもと一緒に笑顔で写る仲睦まじい姿を披露している。PINKYはスラ