PINKY、夫・窪塚洋介らとの家族花見ショット公開「美男美女すぎる」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】ダンサーのPINKYが4月13日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の窪塚洋介や娘らとの家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳イケメン俳優の妻「美男美女すぎる」家族花見ショット公開
PINKYは沖縄でのひとときを切り取った家族写真を投稿。夫の窪塚と肩を寄せ合い、子どもと一緒に笑顔で写る仲睦まじい姿を披露している。PINKYはスラリとした美しい脚のラインが際立つコーディネートで、窪塚は白いTシャツとキャップを着用。子どもはタイダイ柄のパーカーを着こなしている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「仲良し家族で羨ましい」「窪塚さんとお似合い」「沖縄羨ましいです」「脚綺麗」「スタイル抜群」といった声が上がっている。
窪塚は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生。2012年に離婚し、2015年12月にPINKYと再婚。2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆PINKY、夫・窪塚洋介との仲睦まじい家族ショット公開
PINKYは沖縄でのひとときを切り取った家族写真を投稿。夫の窪塚と肩を寄せ合い、子どもと一緒に笑顔で写る仲睦まじい姿を披露している。PINKYはスラリとした美しい脚のラインが際立つコーディネートで、窪塚は白いTシャツとキャップを着用。子どもはタイダイ柄のパーカーを着こなしている。
窪塚は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生。2012年に離婚し、2015年12月にPINKYと再婚。2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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