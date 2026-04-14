高知県佐川町の山では、色とりどりのツツジが見頃を迎えています。■井上琢己アナウンサー「春から初夏に楽しめるツツジの季節。いま見頃を迎えてます」高知県佐川町斗賀野地区。標高約700メートルの虚空蔵山の中腹にあるのが「山のツツジ園」です。1ヘクタールあまりの園内には、50種類を超えるツツジ、約1000本が植えられていて、いま、見頃を迎えています。淡い赤色の花を咲かせるオンツツジや小さく白い花が