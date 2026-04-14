【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することが決定。情報解禁に合わせて、ジャケット画像が公開された。 ■CDジャケットにはウエディングドレス姿の“東町小紀”が登場 CDは完全生産限定盤1形態で発売。ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像に登場するウエディングドレスを着た東町小紀（※主人公