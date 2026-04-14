Leina、TVアニメ『日本三國』EDテーマ「誓い」CD発売決定！ジャケット画像も解禁

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Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することが決定。情報解禁に合わせて、ジャケット画像が公開された。

■CDジャケットにはウエディングドレス姿の“東町小紀”が登場

CDは完全生産限定盤1形態で発売。ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像に登場するウエディングドレスを着た東町小紀（※主人公・三角青輝の妻）の姿が描かれている。

CDには、表題曲「誓い」の他、2025年にリリースされ総SNS再生回数2億回以上を記録した「medicine」、テレビ朝日『EIGHT-JAM』の人気企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にて、いしわたり淳治が第9位に選んだ「恋に落ちるのは簡単で -demo」を収録。話題曲揃いの一枚となっている。

Leinaは、現在東名阪福に加え韓国、台湾を回るツアー『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”』を実施中。チケットは、現在一般受付中。気になった人はぜひチェックしてみよう。

TVアニメ『日本三國』は、小学館のコミックアプリ『マンガワン』およびWEBコミックサイト『裏サンデー』にて連載中の、累計発行部数100万部を突破した漫画『日本三國』（著：松木いっか）が原作。TVアニメにはAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21時よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24時よりTOKYO MX・BS日テレ他各局にて絶賛放送中だ。

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「キャリーバッグ」

2026.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「誓い」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「誓い」

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