愛知・北名古屋市の市議会議員選挙に、国民民主党公認で立候補している、新人の沢とおる氏（67）がSNSで注目を集めている。筋トレ歴35年国民民主党の公式サイトで公開された写真の沢氏は、シルバーヘアに白いひげを生やし、優しげな印象だ。沢氏は2026年4月13日、Xで「沢とおるは医療や介護に頼りすぎない、元気で自立した生活を送れる北名古屋市を皆さんと一緒につくります」と、力こぶの絵文字付きで投稿。タンクトップ姿で街頭