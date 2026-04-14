アイドルグループ・SKE48の大村杏が、発売中の『ヤングチャンピオン』9号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【表紙カット】フレッシュな水着姿を披露した大村杏SKE48のセンターを務めている大村。グループ加入4年目でその座を掴み、勢いを増している“あずあず”が、水着姿などを披露している。巻中グラビアには、7月1日に待望の2nd写真集の発売が決定した、アイドルグループ・STU48の甲斐心愛が登場。タイ屈