SKE48センター大村杏、フレッシュな水着姿披露 『ヤングチャンピオン』表紙＆巻頭グラビア
アイドルグループ・SKE48の大村杏が、発売中の『ヤングチャンピオン』9号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【表紙カット】フレッシュな水着姿を披露した大村杏
SKE48のセンターを務めている大村。グループ加入4年目でその座を掴み、勢いを増している“あずあず”が、水着姿などを披露している。
巻中グラビアには、7月1日に待望の2nd写真集の発売が決定した、アイドルグループ・STU48の甲斐心愛が登場。タイ屈指のリゾート地・プーケットで撮り下ろした写真の一部を先行公開する。
付録は、元NMB48の上西怜など人気アイドルたちのメイキングムービーを収録した70分のDVDとなっている。
【表紙カット】フレッシュな水着姿を披露した大村杏
SKE48のセンターを務めている大村。グループ加入4年目でその座を掴み、勢いを増している“あずあず”が、水着姿などを披露している。
巻中グラビアには、7月1日に待望の2nd写真集の発売が決定した、アイドルグループ・STU48の甲斐心愛が登場。タイ屈指のリゾート地・プーケットで撮り下ろした写真の一部を先行公開する。
付録は、元NMB48の上西怜など人気アイドルたちのメイキングムービーを収録した70分のDVDとなっている。