BTSが韓国・高陽総合運動場で4月9、11、12日に行ったワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』に、各界の著名人が多数来場。BTSと同じHYBEグループに所属するアーティストも、BTSと同じ「KEEP SWIMMING」ウィンドブレーカーを着用して駆けつけた。 【写真・動画】BTSライブに駆けつけた数々の著名人たち①～⑤【写真】BTSメンバーが公開した公演のオフショット&