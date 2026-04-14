BTSが韓国・高陽総合運動場で4月9、11、12日に行ったワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』に、各界の著名人が多数来場。BTSと同じHYBEグループに所属するアーティストも、BTSと同じ「KEEP SWIMMING」ウィンドブレーカーを着用して駆けつけた。

【写真・動画】BTSライブに駆けつけた数々の著名人たち①～⑤【写真】BTSメンバーが公開した公演のオフショット①～⑥

■BTSワールドツアーの開幕を多くの著名人が祝う！

韓国メディア『ESQUIRE KOREA』が公開した動画では、客席でCORTIS（コルティス）の5人が「KEEP SWIMMING」ウィンドブレーカーを着てノリノリでライブを鑑賞する姿を公開。またLE SSERAFIM（ルセラフィム）も全員で立ち上がってペンライトを手に盛り上がり、TWS（トゥアス）もおそろいルックで客席に姿を現している。

またTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のメンバーが、ウィンドブレーカーを纏い、ライブを全力で楽しむ様子も目撃されている。

そして『イカゲーム』で知られる俳優のイ・ジョンジェやイム・シワン、モデルのアイリーン・キム、歌手で女優のオム・ジョンファ、ダンサーのKANYなど、数多くの著名人が来場。BTSメンバーとの集合ショットも続々公開されている。

■BTS V、RM、J-HOPE、SUGAが公演のオフショット公開

またメンバーのV（ヴィ）、RM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、SUGA（シュガ）は、ライブのオフショットを自身のInstagramで公開している。