液化天然ガスの充填を待つ人々＝13日、インド/Ritesh Shukla/Getty Images（CNN）国連の報告書によると、米イスラエルによるイランとの戦争の余波は、アジア太平洋地域の経済に数千億ドルの損失をもたらし、数百万人を貧困に陥れるおそれがある。国連開発計画（UNDP）が14日に公表した報告書の推計によると、中東での軍事行動の激化は、輸送、電力、食料にかかる費用を押し上げ、アジア太平洋地域で970億ドル（約15兆4000億円）か