ロフトは、韓国の人気キャラクター「BUTTER FAMILY」のPOP UP SHOPを、4月16日（木）から渋谷ロフトを皮切りに全国5店舗で開催する。韓国の「BUTTER SHOP」が手がけるBUTTER FAMILYは、デザートと動物を組み合わせた独創的な世界観と、ふわふわとしたかわいらしさが特徴。韓国の人気キャラクター「BUTTER FAMILY POP UP SHOP」全国のロフト5店舗で開催今回は“素材感にこだわったふわふわ“と“キュートな瞳をあしらったキラ