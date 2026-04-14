お笑いコンビ、さや香の新山（34）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。エゴサーチについて語った。Travis Japan吉澤閑也がエゴサーチをよくするという話をすると、新山は「僕もエゴサーチしまくるんで。さや香でもしますし、新山でもします」と明かした。どんなことが書かれていることが多いかを聞かれると「結構アンチとか多いですよ。めっちゃ多いんで、それスクショしてホーム画面に