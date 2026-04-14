【「復刻『なかよしブック』シリーズBOX」】 4月14日発売 価格：8,800円 【拡大画像へ】 講談社は、、楳図かずお氏による「なかよし」付録漫画を復刻した「復刻『なかよしブック』シリーズBOX」を4月14日に発売した。価格は8,800円。 発売されたのは、楳図かずお氏が「なかよし」別冊付録として手掛けた「なかよしブック」シリーズ5冊を厳選したBOX。楳図氏