本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、人気ラーメン店が監修した冷たいまぜ麺や、ご飯でカルビを挟んだライスバーガーなど、さまざまな商品が発売されています。2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日〜4月20日)「セブンイレブン 2026年4月の新商品」「チキンオムライス」(537円)「チキンオムライス」(537円)価格 : 537円販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県