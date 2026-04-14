お腹を天井に向けてへそ天の状態で布団の上に寝転んでいた猫さん。すると、赤ちゃんが猫さんの手を握ろうと近づいてきたのだとか。動画は2.3万回以上再生され、「微笑ましい瞬間ですね」「かわいすぎて何回も見ちゃいました」とのコメントが集まっています。 【動画：布団の上でくつろいでいた猫→『赤ちゃん』が接近してきた結果…『まさかの展開』が尊すぎる】 寝転んでいる猫さんに近づいてきた赤ちゃん Instagramアカ