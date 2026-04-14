日本漫画家協会賞が発表され、広島テレビが制作した原爆ドキュメンタリーが原作のコミックが大賞を受賞しました。「萬画部門」で大賞を受賞したのは、「漫画いしぶみ 原爆がおちてくるとき、僕らは空をみていた」です。原作は57年前に広島テレビが制作したドキュメンタリーです。1945年8月6日、旧制広島二中の1年生320人あまりが被爆し、亡くなるまでを遺族の証言や手紙を通じてたどりました。被爆80年の去年にコミッ