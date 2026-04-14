アウトドアブランドのLOGOSが、ポケモン30周年を記念した「ポケモンデザインシリーズ」の一般販売を3月19日より開始した。 【画像あり】ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがそれぞれ描かれている 本シリーズは、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをデザインしたアウトドアアイテムで、ワンタッチテントやチェア、テーブル、マグのほか、Tシャツやハットなどのアパレルまで全19アイテ