対ドルでもみあい＝オセアニア為替概況 豪ドルは、昨日週末のイランと米国との協議決裂を受けて下げた後、反発。金曜日の高値を更新し、0.7100ドル前後を付けた。今朝は0.7103ドルを付ける場面も動きが続かず、下げてもみ合い。今日のレンジは0.7079-0.7103ドルと狭いレンジでの取引に終始。 対円ではドル円が159円台半ば近くから158円台に落とした流れを受けて下げた。朝の113.20円前後から112.62円に下げている。 NZドル