SBIホールディングスに対する市場の関心が高まっている。背景にあるのは、証券や銀行、保険にまたがる金融事業の広がりだけではない。2026年3月期第3四半期までの利益が大きく伸びたうえ、暗号資産事業でも再編を進めているためだ。【こちらも】AIインフラ関連銘柄とは? MSの巨額投資で注目の企業3選利益成長と株主還元の両面から、SBIグループの動きが改めて注目されている。足元の好調な業績を踏まえると、第4四半期と通期決