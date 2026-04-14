【モデルプレス＝2026/04/14】4月14日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）が放送された。出演を予定していた女優の橋本愛が体調不良で欠席した。【写真】「あまちゃん」30歳女優の夫役演じる56歳個性派俳優◆橋本愛「ぽかぽか」欠席この日の放送には、同日から放送開始する同局系新ドラマ「夫婦別姓刑事」（毎週火曜21時〜）でW主演を務める俳優の佐藤二朗と橋本が出演を予定していた。