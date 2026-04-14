超美男子のポメラニアンさん、ママとパパが撮影した写真を比較してみたら…。まるで別犬！？思った以上に差があると話題になっています。 思わず笑顔になる、愛情に溢れたその光景は記事執筆時点で93万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：ママが撮影した『かっこいい犬の写真』→パパが撮ると…？まるで別犬のような違い】 ママが撮った写真は「かっこいい」 Xアカウント『@noah_b