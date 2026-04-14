超美男子のポメラニアンさん、ママとパパが撮影した写真を比較してみたら…。まるで別犬！？思った以上に差があると話題になっています。

思わず笑顔になる、愛情に溢れたその光景は記事執筆時点で93万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：ママが撮影した『かっこいい犬の写真』→パパが撮ると…？まるで別犬のような違い】

ママが撮った写真は「かっこいい」

Xアカウント『@noah_blackfox』に投稿されたのは、ポメラニアン「ノア」くんのお姿。

この日、飼い主さんは『ママが撮影したノアくん』と『パパが撮影したノアくん』2枚のお写真を投稿しました。

ママさんが撮ったノアくんのお姿は、いつも通りオオカミのDNAを強く感じさせる美しく凛々しいもの。

美しい毛並み、シャープな横顔、スッと伸びたマズル…思わず息を呑むほどの美しさ、カッコ良さが詰まった1枚だったそう。

パパが撮ると…？

対してパパさんが撮ったノアくんはというと…抱っこをされながら目を細め、大きくお口を開けており、いつもの美男子っぷりはどこへやら…。

どうやらちょうどあくびをした瞬間だったようで、ある意味奇跡の1枚と呼べるものだったのだといいます。切り取る瞬間によって別犬のようになってしまう、それぞれに味がある素敵な比較検証は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「夫が撮った写真も好きですよ！なんか笑顔になれる」「かわいい」「シャキーンって感じ」などのコメントが寄せられています。

カッコ良すぎる…！超美男子のポメラニアン

2022年9月28日生まれのノアくんは、オオカミDNAが強すぎる超美男子な男の子。驚くほどの美貌の持ち主でありながら、ポメラニアンらしく活発で愛くるしい性格の持ち主でもあるそう。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすノアくんのお姿は日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@noah_blackfox」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。