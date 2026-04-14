【ルービックキューブテトリス】 4月下旬 発売予定 価格：4,950円 メガハウスは、立体パズル「ルービックキューブテトリス」を4月下旬に発売する。価格は4,950円。 本商品は「テトリス」と「ルービックキューブ」のコラボ商品。「テトリス」に登場する、「テトリミノ」（正方形を4個つなげて作られた様々な形のブロック）をモチーフ