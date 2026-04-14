俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）が13日に初回放送を迎えた。壮大な挑戦の第一歩を踏み出す主人公たちの姿が描かれた一方で、作中の演出にも注目が集まった。以下、ネタバレを含みます。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大き