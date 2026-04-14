テレビ東京公式YouTubeチャンネルでは、「テレ東フェムテック委員会」を好評配信中！ フェムテック（Femtech）は、「Female」と「Technology」を組み合わせた言葉。生理や妊娠、出産、育児、更年期など、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するモノやサービスを指す。世界的に市場は拡大を続け、日本でも注目が高まっている。テレ東プラスでは、番組内容の一部を紹介する。【動画】"ピル"で生理を止めても大丈夫？何歳