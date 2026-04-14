熊本地震の前震から10年の14日、各地で追悼の式典が開かれるなど被災地は祈りに包まれています。熊本地震では関連死も含めて275人が犠牲となり、県内で被災した住宅は、19万8000棟を越えました。2度の最大震度7の揺れに見舞われた益城町では、14日朝、役場で黙とうが捧げられました。親族を亡くした人「苦しかったですね。トラックとかに『頑張れ熊本』と書いてあるのが辛かったです。こんなに頑張っているんだから、これ以上頑張