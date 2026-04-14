省スペースで快適作業を実現！収納力抜群の2段式モニター台
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク上の整理整頓と作業効率向上を実現する、コンパクトな2段式モニター台「100-MR234W（ホワイト）」と「100-MR234W（ブラック）」を発売した。
■コンパクトでもしっかり収納できる2段構造
幅40cmのコンパクト設計ながら、中棚付きの2段構造により優れた収納力を実現。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納でき、デスク上のスペースを有効活用できる。限られたワークスペースでも整理整頓された快適な環境をつくり出し、日々の作業効率を高める。
■作業姿勢を改善し、快適なデスクワークへ
モニターの高さを適切に引き上げることで、自然と背筋が伸びやすくなり、猫背の予防・改善に貢献する。長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減し、集中力を維持しやすい環境をサポート。快適な作業姿勢を求めるユーザーに最適なアイテムだ。
■出し入れしやすい使いやすい設計
中棚は天板より奥行きが1cm短く設計されており、ノートパソコンや書類の端をつかみやすく、スムーズに出し入れができる。日常的に使うアイテムの取り扱いを快適にし、ストレスのない操作性を実現。細部まで使いやすさに配慮した設計だ。
■配線もすっきり、スマートなデスク環境
天板には切欠構造を採用し、壁際に設置してもケーブルをスムーズに配線可能。さらに背面に障害物がない設計により、電源コードやケーブル類をすっきり整理できる。見た目も美しく、機能的なデスク環境を実現する。
■多用途に使える便利な机上台
パソコン用モニター台としてだけでなく、プリンター台や電話台、テレビ台としても活用可能。デスクサイドに設置すれば簡易シェルフとしても使えるなど、用途に応じて柔軟に使えるのが特長だ。耐荷重は合計15kgで、さまざまな機器を安心して設置できる。
■商品仕様
■コンパクトな2段式モニター台「100-MR234W（ホワイト）」
■ITライフハック
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幅40cmのコンパクト設計ながら、中棚付きの2段構造により優れた収納力を実現。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納でき、デスク上のスペースを有効活用できる。限られたワークスペースでも整理整頓された快適な環境をつくり出し、日々の作業効率を高める。
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