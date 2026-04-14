（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、初のティザーポスターが2種類揃って解禁された。 （C）& TM 2026 MARVEL 一点目は、スパイダーマンのマスクをアップで捉えたもので、ニューヨークの摩天楼と、ゼンデイヤが演じるMJの姿がアイレンズに反射したもの。“これぞスパイダーマン”といったクラシックなデザインだ。 （C）& TM 2026 MARVEL もう一